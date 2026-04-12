Делегация США прониклась уважением к Ирану, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его представители прониклись уважением к иранской делегации на переговорах в Исламабаде, но это не изменило исхода встречи.
"Мои представители, что неудивительно, стали очень дружелюбно и уважительно относиться к представителям Ирана - (председателю парламента Ирана - ред.) Мохаммаду-Багер Галибафу, (главе МИД Ирана - ред.) Аббасу Арагчи и Али Багери, но это не имеет значения, потому что они были очень непреклонны в отношении единственного самого важного вопроса", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее в воскресенье возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. По его словам, делегация Штатов вернется домой без сделки.
