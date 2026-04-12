Трамп заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран по итогам переговоров в Исламабаде не согласился отказаться от своих ядерных амбиций.
По его словам, переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались около 20 часов. Трамп также утверждает, что, несмотря на достигнутые по ряду пунктов договоренности, они теряют значение на фоне отказа Тегерана уступить по ключевому ядерному вопросу.
Президент США вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.
Переговоры с Ираном прошли хорошо, заявил Трамп
Вчера, 16:00