Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 12.04.2026 (обновлено: 16:09 12.04.2026)
Трамп заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций

Трамп заявил, что Иран не согласился отказаться от своих ядерных амбиций

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран по итогам переговоров в Исламабаде не согласился отказаться от своих ядерных амбиций.
"Есть только одна вещь, которая имеет значение — Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались около 20 часов. Трамп также утверждает, что, несмотря на достигнутые по ряду пунктов договоренности, они теряют значение на фоне отказа Тегерана уступить по ключевому ядерному вопросу.
Президент США вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала