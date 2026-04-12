Трамп пообещал дальнейшее разрушение Ирана за сохранение ядерных амбиций

НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал дальнейшее разрушение Ирана, если Тегеран не согласится на отказ от ядерных амбиций.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявлял, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
"Да, буду. Если они не откажутся от этого плана (о якобы разработке ядерного оружия - ред.)", – сказал американский лидер в интервью Fox News, отвечая на вопрос, продолжит ли он и дальше "разрушать" Иран, если тот не откажется от ядерных амбиций.