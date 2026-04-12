Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на десять лет

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на 10 лет, уничтожив электростанции исламской республики.
Американский президент добавил, что в случае подобной атаки со стороны США, Ирану придется заново строить электростанции, а также отменил, что Соединенные Штаты готовы уничтожить и мосты исламской республики.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.