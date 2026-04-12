Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на десять лет - РИА Новости, 12.04.2026
17:58 12.04.2026
Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на десять лет

Трамп: США могут оставить Иран без электричества, ударив по электростанциям

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на 10 лет, уничтожив электростанции исламской республики.
"Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить так, что вы не сможете получать электричество на протяжении десяти лет", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, говоря об Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Американский президент добавил, что в случае подобной атаки со стороны США, Ирану придется заново строить электростанции, а также отменил, что Соединенные Штаты готовы уничтожить и мосты исламской республики.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
