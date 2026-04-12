Трамп прогнозирует продолжение переговоров с Ираном - РИА Новости, 12.04.2026
17:29 12.04.2026
Трамп прогнозирует продолжение переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Иран вернется за стол переговоров с Вашингтоном.
Ранее в воскресенье возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.
"Я прогнозирую, что они вернутся (за стол переговоров - ред.) и дадут нам все", – сказал американский лидер в интервью Fox News.
Трамп также отметил, что его ранняя угроза уничтожить иранскую цивилизацию "привела Иран за стол переговоров".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив
Вчера, 16:14
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
