Трамп утверждает, что ему все равно на исход переговоров с Ираном - РИА Новости, 12.04.2026
01:06 12.04.2026
Трамп утверждает, что ему все равно на исход переговоров с Ираном

Трамп заявил, что ему все равно на сделку с Ираном, потому что США победили

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему все равно на исход переговоров с Ираном, потому что Вашингтон якобы одержал победу.
"Заключим мы сделку или нет - для меня это не имеет никакого значения... причина – потому что мы победили", – сказал американский лидер журналистам на лужайке Белого дома.
"Посмотрим, что произойдёт, но с моей точки зрения - мне всё равно", – добавил он.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
