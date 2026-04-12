Трамп утверждает, что ему все равно на исход переговоров с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему все равно на исход переговоров с Ираном, потому что Вашингтон якобы одержал победу.

"Заключим мы сделку или нет - для меня это не имеет никакого значения... причина – потому что мы победили", – сказал американский лидер журналистам на лужайке Белого дома.