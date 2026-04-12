00:42 12.04.2026
Трамп вновь раскритиковал НАТО за отказ помочь по Ормузу

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и в очередной раз раскритиковал НАТО за то, что альянс не помог Вашингтону по этому вопросу.
Сам Трамп в субботу анонсировал, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, "не набравшимся смелости" заняться этим самим. Позднее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что два военных корабля США прошли через Ормузский пролив в рамках миссии по его очистке от мин. Гостелерадиокомпания Ирана опровергала сообщения о пересечении пролива кораблями США.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
СМИ: Европа готова на любое наказание, лишь бы США не вышли из НАТО
10 апреля, 14:48
"Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся, потому что в мире есть много других стран, которые им пользуются, которые либо боятся, либо слабы, либо бедны – я не знаю, в чём дело. Но нам НАТО не помогло", – заявил Трамп журналистам.
Недавно Трамп в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Ранее американский лидер также называл НАТО "бумажным тигром", добавляя при этом, что Россия "не боится НАТО".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Итог иранской авантюры: Европа выходит из НАТО
10 апреля, 08:00
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
