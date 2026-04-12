Суд арестовал фигурантов дела о взрыве склада пиротехники во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 12 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца всех трех фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Северной Осетии.
"Суд избрал троим фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 10 июня 2026 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все трое - собственник складов Гудумак и двое организаторов пиротехнического производства Усов и Сухарев - подозреваются по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва введен режим ЧС.