Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 12.04.2026 (обновлено: 10:15 12.04.2026)
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина попросила суд проявить милосердие к бывшему супругу Артему, обвиняемому в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, следует из ее обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей, с моими детьми. Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее, к отцу моих детей (Отцу с большой буквы)", — говорится в письме на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой.
Лерчек также заявила об уплате всех налогов.
В 2024 году Чекалиным и их партнеру Роману Вишняку предъявили обвинения по делу в выводе 251 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В пятницу прокурор в прениях сторон запросил экс-супругу блогера наказание в виде 7,5 года колонии со штрафом 196 миллионов рублей. В последнем слове Чекалин просил суд назначить условный срок, поскольку ему нужно растить троих детей. Оглашение приговора должно состояться 13 апреля.
Дело в отношении самой Чекалиной, которая проходит лечение от рака желудка четвертой стадии, суд еще в марте выделил в отдельное производство и приостановил до ее выздоровления.
ОАЭАртем ЧекалинПроисшествияВалерия ЧекалинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала