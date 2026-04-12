Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина попросила суд проявить милосердие к бывшему супругу Артему, обвиняемому в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, следует из ее обращения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей, с моими детьми. Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее, к отцу моих детей (Отцу с большой буквы)", — говорится в письме на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой.

Лерчек также заявила об уплате всех налогов.

В 2024 году Чекалиным и их партнеру Роману Вишняку предъявили обвинения по делу в выводе 251 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В пятницу прокурор в прениях сторон запросил экс-супругу блогера наказание в виде 7,5 года колонии со штрафом 196 миллионов рублей. В последнем слове Чекалин просил суд назначить условный срок, поскольку ему нужно растить троих детей. Оглашение приговора должно состояться 13 апреля.