Опрос показал интерес студентов к космосу

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Большинству (76%) российских студентов интересна тема космоса, 48% респондентов узнают о космосе из коротких видео, следует из результатов исследования платформы "Неравнодушный человек", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Четверо из десяти (38%) студентов из РФ ответили, что им очень интересна тема космоса, столько же (38%) сказали, она им скорее интересна. Всего 6% ответили, что данная тема им совсем не интересна, 12% - скорее не интересна.

Почти треть (31%) опрощенных рассказали, что контент о космосе им встречается несколько раз в месяц, 22% видят его несколько раз в неделю, 9% - почти каждый день. При этом, почти половина (48%) студентов узнают о космосе через формат коротких видео, 40% - из статей и постов в соцсетях, 30% - из художественных фильмов и сериалов, 25% - из СМИ (можно было дать несколько вариантов ответа).

Менее половины (44%) респондентов отметили, что из космической темы им наиболее интересны планеты, звезды, галактики и устройство Вселенной, 35% - поиск жизни во Вселенной, 23% - история освоения космоса.

По словам 54% российских студентов, им интересно узнать, как стать космонавтом и пройти отбор в отряд космонавтов, 38% это не интересно. Кроме того, 62% опрошенных хотели бы отправиться в космос в качестве туриста.