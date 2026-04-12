Эсминцы ВМС США чуть не были уничтожены при проходе через Ормуз, пишут СМИ
17:12 12.04.2026
Эсминцы ВМС США чуть не были уничтожены при проходе через Ормуз, пишут СМИ

PressTV: эсминцы ВМС США были в минутах от уничтожения при попытке пройти Ормуз

Десантный корабль США. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Два эсминца военно-морских сил США были "в минутах от уничтожения", когда попытались пройти Ормузский пролив в субботу, сообщает иранский телеканал PressTV.
"Эсминцы были всего в нескольких минутах от полного уничтожения после того, как на них были нацелены иранские ракеты и запущены ударные БПЛА. Когда эсминцы и сопровождающий их флот достигли входа в Ормузский пролив, на них были нацелены иранские ракеты, и эсминцам было дано всего 30 минут на то, чтобы развернуться. Корабли немедленно отступили", - говорится в материале телеканала.
Как сообщает PressTV, "пропагандистская операция" по проходу эсминцев ВМС США USS Michael Murphy (DDG 112) и USS Frank E. Peterson (DDG 121) обернулась провалом. Согласно заявлению телеканала, попытка прохода кораблей через пролив была рискованным шагом, который "легко мог обернуться катастрофой" для вооруженных сил США.
По информации PressTV, корабли пытались использовать методы радиоэлектронной борьбы, в частности, отключили систему передачи координат во время попытки пройти через пролив.
В субботу агентство Fars сообщило, что, ВС Ирана следят за местоположением эсминца ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива, и сообщают о всех его действиях иранской делегации в Исламабаде, которая, в свою очередь, через пакистанского посредника передает информацию американской стороне.
Согласно Fars, Иран сделал предупреждение эсминцу, а также прямо сообщил пакистанскому посреднику, что корабль станет целью для атаки в течение 30 минут, если продолжит движение, и что эта ситуация ударит по переговорам между США и Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
