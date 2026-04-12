США не выполнили финансовые обязательства перед ВОЗ, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США на данный момент не выполнили свои финансовые обязательства перед ВОЗ за 2025-2026 годы, а также имеют задолженность за 2024 год, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из ВОЗ 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США "больше не участвуют в работе ВОЗ". Агентство Блумберг при этом передавало, что США не выплатили долг в ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.
