США не выполнили финансовые обязательства перед ВОЗ, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США на данный момент не выполнили свои финансовые обязательства перед ВОЗ за 2025-2026 годы, а также имеют задолженность за 2024 год, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.