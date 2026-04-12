Отец Маска считает, что республиканцы победят на промежуточных выборах - РИА Новости, 12.04.2026
06:15 12.04.2026
Отец Маска считает, что республиканцы победят на промежуточных выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов
Эррол Маск. Архивное фото
Эррол Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью РИА Новости, что республиканцы, по его мнению, одержат победу на предстоящих промежуточных выборах в США.
"Что касается промежуточных выборов, американцы будут голосовать подавляющим большинством, чтобы сохранить Трампа", - сказал Маск.
Он также назвал демократов "глупыми" и заявил, что, если они не будут "жульничать", то потеряют все свои места в конгрессе США.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
