Отец Маска считает, что республиканцы победят на промежуточных выборах

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью РИА Новости, что республиканцы, по его мнению, одержат победу на предстоящих промежуточных выборах в США.
"Что касается промежуточных выборов, американцы будут голосовать подавляющим большинством, чтобы сохранить Трампа", - сказал Маск.
Он также назвал демократов "глупыми" и заявил, что, если они не будут "жульничать", то потеряют все свои места в конгрессе США.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.