Отец Маска считает, что республиканцы победят на промежуточных выборах

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью РИА Новости, что республиканцы, по его мнению, одержат победу на предстоящих промежуточных выборах в США.

"Что касается промежуточных выборов, американцы будут голосовать подавляющим большинством, чтобы сохранить Трампа", - сказал Маск.

Он также назвал демократов "глупыми" и заявил, что, если они не будут "жульничать", то потеряют все свои места в конгрессе США.