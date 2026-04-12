Спецоперация, 12 апреля: ПВО за сутки сбила 134 БПЛА и шесть авиабомб
18:42 12.04.2026

Спецоперация, 12 апреля: ПВО за сутки сбила 134 БПЛА и шесть авиабомб

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки сбили 134 украинских беспилотника и шесть авиационных бомб, сообщило Минобороны РФ.
Российская армия в зоне спецоперации строго соблюдала режим пасхального перемирия с момента его начала в 16.00 субботы.

Успехи на передовой до перемирия

ВСУ до начала пасхального перемирия потеряли до 125 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. Российская группировка войск "Запад" до начала пасхального перемирия нанесла поражение украинским формированиям у трех населенных пунктов в Харьковской области, противник потерял до 200 военнослужащих. ВСУ до начала действия перемирия потеряли более 145 военных, четыре боевые бронированные машины, бронетранспортер Stryker и два орудия полевой артиллерии в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск. Силы группировки российских войск "Восток" до начала пасхального перемирия уничтожили 300 военнослужащих ВСУ. Группировка "Днепр" уничтожила до перемирия более 50 боевиков ВСУ. Также ВС России до начала пасхального перемирия поразили пункты временной дислокации ВСУ.

Подлости ВСУ вовремя перемирия

Несмотря на объявление Пасхального перемирия, формирования ВСУ ночью трижды атаковали позиции ВС РФ из района Покровское, все атаки отражены, сообщило Минобороны России.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 субботы до исхода дня 12 апреля.
ВСУ с начала перемирия 1971 раз нарушили этот режим

Российские военнослужащие сорвали четыре попытки выдвижения противника в сторону позиций ВС РФ в районах Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также Калеников в ДНР, ВСУ предприняли их, несмотря на пасхальное перемирие. Украинские войска, несмотря на ранее объявленное пасхальное перемирие, применили два беспилотника по Курской и Белгородской областям, ранены мирные жители, в том числе ребенок. ВСУ нанесли более 1,3 тыс ударов дронами с начала пасхального перемирия. Тела двух человек, мужчины и женщины, найдены на территории частного домовладения в Шебекино Белгородской области, они погибли в результате украинского обстрела в субботу. Девять украинских БПЛА различного типа сбито над Курской областью с 09.00 субботы до 07.00 воскресенья, 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Пасха в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Пасхи отметил работу религиозных организаций в поддержке бойцов специальной военной операции и их семей.
Глава государства поздравил с праздником россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Также Пасхальное богослужение состоялось в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, на литургии присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщили в российском военном ведомстве. Семейный праздник Пасха позволяет российским бойцам хотя бы на минуту почувствовать себя дома, заявил заместитель командира полка по тылу с позывным "Обзор" на видео от Минобороны России.

С днем ПВО

Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в Минобороны России.

Украина мечтает о размещении иностранных военных баз

Идея Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины мертва, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский выступил за размещение иностранных западных военных баз на территории Украины, как "надежных гарантий безопасности". По словам Михаила Шеремета, риски и угрозы для Украины несет не Россия, а Зеленский вместе с "продажным неонацистским окружением", которые силой оружия удерживают власть в стране и неспособны существовать без прямого финансирования со стороны Запада.
