Российская армия в зоне спецоперации строго соблюдала режим пасхального перемирия с момента его начала в 16.00 субботы.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Зеленский выступил за размещение иностранных западных военных баз на территории Украины, как "надежных гарантий безопасности". По словам Михаила Шеремета, риски и угрозы для Украины несет не Россия, а Зеленский вместе с "продажным неонацистским окружением", которые силой оружия удерживают власть в стране и неспособны существовать без прямого финансирования со стороны Запада.