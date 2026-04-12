Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.04.2026

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 12 апреля 2026 года

В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск. Все атаки отражены. Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск. Всего в период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ. Российские подразделения до начала пасхального перемирия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 38 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.