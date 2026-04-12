В Московском зоопарке детеныша морского котика выпустили в уличный бассейн

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Детеныша морского котика Снарка из Московского зоопарка выпустили в уличный бассейн, сообщили в столичном зоосаде.
«
"Нашему детенышу морского котика недавно исполнилось 9 месяцев. В конце декабря, когда ударили морозы, сотрудники решили перестраховаться и перевели Снарка во внутренний бассейн павильона "Ластоногие". Там было тепло, уютно и безопасно. Всю зиму щенок набирался сил, подрастал и крепчал. А теперь вернулся на свежий воздух - и сразу показал, чему научился", - говорится в сообщении в мессенджере MAX.
В зоопарке отметили, что Снарк весит около 17 килограммов, он начал активно участвовать в тренинге.
"Сначала малыш просто наблюдал за своей мамой Юшкой. А как только начал есть рыбу, тут же заинтересовался и занятиями", - добавляется в сообщении.
5 сентября 2025, 06:09