Британия не будет участвовать в блокаде США Ормузского пролива, пишут СМИ

ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Великобритания не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, передает британское агентство PA со ссылкой на источники.
"Великобритания не собирается участвовать в блокаде Ормузского пролива (президента США – ред.) Дональда Трампа", - говорится в сообщении агентства.
Пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил агентству, что Лондон по-прежнему выступает за свободу судоходства в проливе.
"Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства", - заявил пресс-секретарь.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.