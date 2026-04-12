Россиян предупредили о появлении испанских слизней
02:45 12.04.2026 (обновлено: 03:31 12.04.2026)
Россиян предупредили о появлении испанских слизней

В Союзе садоводов предупредили о скором появлении слизней в Центральной России

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок — Испанский слизень
Испанский слизень. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Слизни, в том числе испанские, появятся в конце апреля-начале мая, сейчас для них неподходящая погода и нет еды, рассказала РИА Новости телеведущая, писатель, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Слизни всех мастей, в том числе испанские слизни, появятся в конце апреля - в начале мая. Сейчас для них пока погода неподходящая, и зелени, то есть пищи, нет", - сказала она.
Воронова напомнила, что бороться со слизнями нужно ручным способом. В перчатках, собирать слизней в какую-либо емкость. Также, по словам эксперта, они боятся соли и мыльного раствора.
