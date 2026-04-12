Россиян предупредили о появлении испанских слизней

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Слизни, в том числе испанские, появятся в конце апреля-начале мая, сейчас для них неподходящая погода и нет еды, рассказала РИА Новости телеведущая, писатель, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Слизни всех мастей, в том числе испанские слизни, появятся в конце апреля - в начале мая. Сейчас для них пока погода неподходящая, и зелени, то есть пищи, нет", - сказала она.