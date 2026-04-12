20:19 12.04.2026 (обновлено: 20:31 12.04.2026)
СК: в Орехово-Зуево мальчик остался без фаланги пальца из-за взрыва петарды

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мальчик в Орехово-Зуево остался без фаланги пальца после того, как у него в руках взорвалась петарда, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК Подмосковья.
Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка. Следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области по факту травмирования 11-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
По предварительным данным следствия, 12 апреля двое мальчиков пытались взорвать петарду на улице Бугрова. Петарда разорвалась в руках одного из детей, в результате чего мальчик получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован.
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, добавили в СК Подмосковья.
Также прокуратура Московской области сообщила, что Орехово-Зуевская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе выяснит как приобрели это пиротехническое изделие несовершеннолетние.
