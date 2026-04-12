Юрист рассказала, что грозит россиянам за жарку шашлыков на балконе

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Штраф до 50 тысяч рублей может грозить россиянам за жарку шашлыков на балконе, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

Она добавила, что для юридических лиц и ИП штрафы будут выше. ИП грозит до 60 тысяч рублей, а организациям - до 400 тысяч рублей, кроме этого, возможна приостановка деятельности на срок до 30 суток.