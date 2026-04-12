Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, что грозит россиянам за жарку шашлыков на балконе - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 12.04.2026
Юрист рассказала, что грозит россиянам за жарку шашлыков на балконе

Юрист Чернокова: за жарку шашлыков на балконе грозит штраф до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриготовление шашлыка
Приготовление шашлыка - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Приготовление шашлыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Штраф до 50 тысяч рублей может грозить россиянам за жарку шашлыков на балконе, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
"Подобные действия будут являться правонарушением по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За тихий ужин с мангалом на балконе грозит штраф до 15 тысяч (рублей - ред.), а за масштабное мероприятие с ущербом имуществу многоквартирного дома или соседей - до 50 тысяч (рублей - ред.)", - сказала Чернокова.
Она добавила, что для юридических лиц и ИП штрафы будут выше. ИП грозит до 60 тысяч рублей, а организациям - до 400 тысяч рублей, кроме этого, возможна приостановка деятельности на срок до 30 суток.
Репчатый лук - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Юрист рассказал, можно ли в магазине снимать с лука шелуху для покраски яиц
9 апреля, 07:21
 
ОбществоРоссияАссоциация юристов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала