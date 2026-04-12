ВСУ до начала перемирия потеряли до 125 военных в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВСУ до начала пасхального перемирия потеряли до 125 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мачулища, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Светличное, Терновая и Графское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
Ранее Кремль сообщил, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 субботы до исхода дня 12 апреля.
