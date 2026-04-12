На Сахалине четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр - РИА Новости. Авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошла на Сахалине, четыре человека госпитализированы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, ДТП произошло в 8.10 (2.10 мск) на 307-м километре автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в Углегорском районе.
"По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя грузовым транспортным средством FAW, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате ДТП 12 пассажирам автобуса оказана разовая медицинская помощь, четыре пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
К выяснению обстоятельств аварии подключились прокуратура и следком региона.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности принятого органами полиции правового решения", - отмечает пресс-служба сахалинской прокуратуры.
Проверку по факту ДТП с автобусом проводят следователи Углегорского отдела СУСК по Сахалинской области. Как уточняет пресс-служба ведомства, в автобусе находились рабочие угольного разреза.
"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию транспорта и приняты меры профилактического характера", - отмечает пресс-служба.