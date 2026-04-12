Рейтинг@Mail.ru
Юрист напомнил об уголовной ответственности и штрафе за незаконную рыбалку
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 12.04.2026
Юрист напомнил об уголовной ответственности и штрафе за незаконную рыбалку

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкРыбалка
Рыбалка - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Рыбалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил об уголовной ответственности и штрафе за незаконную рыбалку.
"Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более пяти килограммов на человека в сутки", - сказал Хаминский "Ленте.ру".
Юрист уточнил, что общий запрет на рыбную ловлю в России обычно действует с 20 апреля по 20 июня. В нерестовый период запрещается промышленное рыболовство, а для любительского рыболовства устанавливаются дополнительные ограничения. Осуществлять лов рыбы необходимо одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи.
Эксперт добавил, что с 2021 года действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. За нарушение правил рыболовства установлена административная и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что в первом случае подразумевается наложение на правонарушителя административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.
"Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами, реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", - добавил Хаминский.
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр ХаминскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала