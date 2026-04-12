Рейтинг@Mail.ru
В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 12.04.2026 (обновлено: 10:47 12.04.2026)
В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ

Рука пожилого мужчины на руле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на мониторинг функционального состояния водителя с помощью систем искусственного интеллекта (ИИ) - они в том числе должны оценивать сонливость и усталость водителей, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
ГОСТ вступит в силу с 15 июня 2026 года. Он устанавливает требования к системам мониторинга функционального состояния водителя с ИИ компонентами в программном обеспечении на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта.
В документе уточняется, что при оценке состояния водителя с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ анализируют физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы.
"Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание)", - сказано в документе.
Так, например, системы должны анализировать частоту и длительность зевоты водителя, наклоны головы, а также мимику лица – напряженность или расслабленность.
Помимо этого, ИИ должен анализировать темп речи водителя, интонацию, автоматически вычислять звуки зевков и вздохов.
Как объясняется в ГОСТе, результаты должны использоваться для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления.
ОбществоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала