"Их унизили". Конфуз Британии из-за России вызвал переполох на Западе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Инцидент с якобы российскими танкерами вблизи Великобритании показал несостоятельность королевского флота, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
Как подчеркнул эксперт, Лондон на протяжении всего конфликта на Украине делал громкие заявления о возможностях Москвы, однако на практике оказался не в состоянии противостоять российскому флоту и вооруженным силам на море, так как правительство Великобритании "тихо отказалось" от планов задерживать и досматривать российские танкеры.
"В действительности, сталкиваясь с реальной военной мощью России, в Лондоне понимают, что серьезно, даже подавляюще уступают. Это стало для многих там тяжелым осознанием. <…> И, разумеется, если США действительно сократят свое присутствие в Европе, это поставит Великобританию и другие европейские страны в еще более уязвимое положение", — заключил он.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Соединенное Королевство введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.