Устойчивый мир зависит от решений Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2026
13:19 12.04.2026 (обновлено: 13:20 12.04.2026)
Устойчивый мир зависит от решений Зеленского, заявил Песков

Песков: РФ хочет устойчивого мира, он возможен, если Зеленский примет решение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 12.04.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия хочет устойчивого мира, он может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет необходимые и хорошо известные решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", - добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
На Западе сообщили Украине плохие новости после дерзкой выходки Зеленского
Вчера, 22:41
 
