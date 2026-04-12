Устойчивый мир зависит от решений Зеленского, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия хочет устойчивого мира, он может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет необходимые и хорошо известные решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", - добавил он.