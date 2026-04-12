Песков: разногласия России и Украины заключаются в считаных километрах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:57 12.04.2026 (обновлено: 13:33 12.04.2026)
Песков: разногласия России и Украины заключаются в считаных километрах

Песков: разногласия РФ и Украины заключаются в считаных километрах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу сводятся к считаным километрам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее утверждал, что переговоры сосредоточены вокруг спора о "нескольких квадратных километрах".
"Нет, это действительно считаные километры, <...> грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", — рассказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По его словам, президент Владимир Путин уже более года назад говорил об этом. Песков отметил, что российские войска успешно продвигаются в зоне спецоперации.
Спикер Кремля также заявил, что Россия хочет устойчивого мира, он может наступить уже сегодня, если Владимир Зеленский примет решение о выводе войск из Донбасса. СВО продолжится после пасхального перемирия, пока украинские власти не наберутся смелости для заключения соглашения.
Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе не связана с ожиданием вывода ВСУ из Донбасса: она возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
