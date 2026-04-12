Россия готова поставлять газ Европе, если будут остатки, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2026
12:55 12.04.2026
Россия готова поставлять газ Европе, если будут остатки, заявил Песков

Песков: Россия готова поставлять газ Европе, если останутся объемы после продаж

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия готова поставлять газ Европе, если останутся объемы после продажи на альтернативные рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он добавил, что в последнее время объем поставок российского газа вырос.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Средние цены на газ в Европе превысили $600 впервые с января 2023 года
1 апреля, 03:44
 
ЭкономикаРоссияЕвропаДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
