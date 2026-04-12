Россия готова поставлять газ Европе, если будут остатки, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия готова поставлять газ Европе, если останутся объемы после продажи на альтернативные рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он добавил, что в последнее время объем поставок российского газа вырос.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.