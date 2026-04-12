Глава "Роскосмоса" поблагодарили Путина за поддержку отрасли

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетно-космическая отрасль благодарит президента РФ Владимира Путина за поддержку, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Шестьдесят пять лет назад Юрий Гагарин произнёс легендарное "Поехали!", закрепив за нашей страной статус первой космической державы. В этом году по указу президента впервые прошла Неделя космоса. От лица отрасли благодарю главу государства за такую поддержку", - сказал Баканов на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце.
Он уточнил, что целью мероприятий Недели было показать влияние космических технологий на повседневную жизнь. Баканов подчеркнул, что именно на их базе созданы спутниковая навигация, прогноз погоды и телевизионные трансляции.
Кроме того, глава госкорпорации привёл статистику о Неделе космоса. По его словам, Российский космический форум, состоявшийся 9 апреля, посетили более девяти тысяч представителей властей, бизнеса и отрасли. Онлайн-мероприятия форума посмотрели миллионы человек. Около сотни театральных постановок состоялись во время Дня искусств. В просветительском марафоне "Космос со Знанием" поучаствовал сотни тысяч школьников и студентов, рассказал Баканов. "Разговоры о важном" на космическую тему послушали более 20 миллионов человек.
Также на Неделе было объявлено о возможности записаться на отбор в отряд космонавтов на "Госуслугах". За это Баканов поблагодарил Минцифры.
В декабре 2025 года президент Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
