Глава "Роскосмоса" поблагодарили Путина за поддержку отрасли - РИА Новости, 12.04.2026
18:39 12.04.2026
Глава "Роскосмоса" поблагодарили Путина за поддержку отрасли

Глава "Роскосмоса" Баканов поблагодарил Путина за поддержку отрасли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ракетно-космическая отрасль благодарит президента РФ Владимира Путина за поддержку, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Шестьдесят пять лет назад Юрий Гагарин произнёс легендарное "Поехали!", закрепив за нашей страной статус первой космической державы. В этом году по указу президента впервые прошла Неделя космоса. От лица отрасли благодарю главу государства за такую поддержку", - сказал Баканов на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Космическая отрасль России динамично развивается, заявил Путин
Вчера, 18:15
Он уточнил, что целью мероприятий Недели было показать влияние космических технологий на повседневную жизнь. Баканов подчеркнул, что именно на их базе созданы спутниковая навигация, прогноз погоды и телевизионные трансляции.
Кроме того, глава госкорпорации привёл статистику о Неделе космоса. По его словам, Российский космический форум, состоявшийся 9 апреля, посетили более девяти тысяч представителей властей, бизнеса и отрасли. Онлайн-мероприятия форума посмотрели миллионы человек. Около сотни театральных постановок состоялись во время Дня искусств. В просветительском марафоне "Космос со Знанием" поучаствовал сотни тысяч школьников и студентов, рассказал Баканов. "Разговоры о важном" на космическую тему послушали более 20 миллионов человек.
Также на Неделе было объявлено о возможности записаться на отбор в отряд космонавтов на "Госуслугах". За это Баканов поблагодарил Минцифры.
В декабре 2025 года президент Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Путин назвал Неделю космоса масштабным и востребованным проектом
Вчера, 18:38
 
РоссияДмитрий БакановВладимир ПутинЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосДень космонавтики
 
 
