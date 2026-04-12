Глава "Роскосмоса" поблагодарили Путина за поддержку отрасли

Он уточнил, что целью мероприятий Недели было показать влияние космических технологий на повседневную жизнь. Баканов подчеркнул, что именно на их базе созданы спутниковая навигация, прогноз погоды и телевизионные трансляции.

Кроме того, глава госкорпорации привёл статистику о Неделе космоса. По его словам, Российский космический форум, состоявшийся 9 апреля, посетили более девяти тысяч представителей властей, бизнеса и отрасли. Онлайн-мероприятия форума посмотрели миллионы человек. Около сотни театральных постановок состоялись во время Дня искусств. В просветительском марафоне "Космос со Знанием" поучаствовал сотни тысяч школьников и студентов, рассказал Баканов. "Разговоры о важном" на космическую тему послушали более 20 миллионов человек.