00:40 12.04.2026 (обновлено: 03:37 12.04.2026)
"Роскосмос" поздравил россиян с Днем космонавтики

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" поздравила россиян с Днем космонавтики.
"Поздравляем всех, кто с надеждой смотрит в небо и верит, что однажды сможет дотянуться до своей звезды!" - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Поздравление с борта Международной космической станции также передали Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.
"Двенадцатое апреля 1961 года — точка отсчёта новой эпохи для всего мира, когда изучение космоса перестало быть обезличенным и удалённым. Человечество подчинило гравитацию и поднялось на орбиту, чтобы осваивать пространство за пределами планеты", - добавил "Роскосмос".
Сергей Кудь-СверчковСергей МикаевРоскосмосДень космонавтикиОбществоРоссия65-летие полета Гагарина в космос
 
 
