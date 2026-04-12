"Росатом" изучает возможность создания мощной налунной АЭС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Росатом" изучает возможность создания более мощной налунной АЭС, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" и "Роскосмос" разрабатывают атомную станцию для Луны, напомнил он в комментарии отраслевому изданию "Страна Росатом".
Параметры этого лунного энергоблока: мощность — до десяти киловатт, масса — не более 1,2 тонны, срок безаварийной работы — от десяти лет.
"В то же время обдумывается проект станции мощностью на порядок выше", — рассказал Лихачев.
Для промышленного освоения Луны — добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива изо льда, изготовления сложных изделий на месте — мощности в десять киловатт будет недостаточно, пояснил глава "Росатома".