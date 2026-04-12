Биолог предупредила о ядовитом кустарнике, который цветет весной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Волчье лыко - один из самых ранних первоцветов, появляющихся в лесах европейской части России, является одним из самых опасных растений, поскольку у него ядовиты и цветы, и кора, и корни, заявила РИА Новости доцент кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева.

"Сейчас период расцвета весны, каждый день появляются новые цветущие растения. Среди таких красивых ранних растений есть очень опасный небольшой кустарник, который называется волчье лыко. У него ядовито все - цветы, кора, листья, корни", - сообщила агентству биолог.