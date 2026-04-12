Рейтинг@Mail.ru
Биолог предупредила о ядовитом кустарнике, который цветет весной
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 12.04.2026 (обновлено: 06:39 12.04.2026)
Биолог предупредила о ядовитом кустарнике, который цветет весной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВолчья ягода
Волчья ягода - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Волчья ягода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Волчье лыко - один из самых ранних первоцветов, появляющихся в лесах европейской части России, является одним из самых опасных растений, поскольку у него ядовиты и цветы, и кора, и корни, заявила РИА Новости доцент кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева.
"Сейчас период расцвета весны, каждый день появляются новые цветущие растения. Среди таких красивых ранних растений есть очень опасный небольшой кустарник, который называется волчье лыко. У него ядовито все - цветы, кора, листья, корни", - сообщила агентству биолог.
Она рассказала, что если, например, человек захочет сломать веточку волчьего лыка, та не сломается – не позволит прочная кора. "Если в кармане нет ножика, и человек захочет зубами перегрызть, то тогда отек горла и, скорее всего, гибель гарантирована. Поэтому лучше волчье лыко не трогать", - резюмировала Киселева.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала