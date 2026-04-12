Специалисты ПВО отметят свой профессиональный праздник

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в Минобороны России

День войск ПВО в России отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, в этом году - 12 апреля.

"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника", - говорится в сообщении.

Впервые войска противовоздушной обороны были применены в годы Первой мировой войны, когда на поле боя стала активно применяться авиация, аэростаты и дирижабли.

"С первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО принимают активное участие в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и важнейшие объекты в глубине территории России", - добавили в ведомстве.