05:08 12.04.2026
Специалисты ПВО отметят свой профессиональный праздник

© РИА Новости / Павел Львов
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в Минобороны России.
День войск ПВО в России отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, в этом году - 12 апреля.
"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника", - говорится в сообщении.
Впервые войска противовоздушной обороны были применены в годы Первой мировой войны, когда на поле боя стала активно применяться авиация, аэростаты и дирижабли.
"С первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО принимают активное участие в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и важнейшие объекты в глубине территории России", - добавили в ведомстве.
Войска ПВО круглосуточно обеспечивают мирное небо над городами страны, невзирая на погодные условия и время года.
