Космическая отрасль России динамично развивается, заявил Путин

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская космическая отрасль сейчас развивается динамично, совершенствуется орбитальная инфраструктура и наращивается спутниковая группировка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Его обращение к участникам торжественного концерта по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сегодня отрасль динамично развивается. Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу международной космической станции. Совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы", - подчеркнул Путин.
В декабре 2025 года президент России постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.