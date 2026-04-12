Путин заявил о готовности содействовать в урегулировании конфликта в Иране

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом подчеркнул готовность содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе", - говорится в сообщении.