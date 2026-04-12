Путин уделяет внимание охране интересов России от пиратства, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание теме охраны интересов РФ от международного пиратства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что за последние месяцы РФ неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром. По словам Пескова, любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов.
"Президент (Путин - ред.) этому уделяет большое внимание", - подчеркнул Песков.