00:16 12.04.2026 (обновлено: 00:24 12.04.2026)
Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке бойцов СВО и их семей

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Пасхи отметил работу религиозных организаций в поддержке бойцов специальной военной операции и их семей.
Глава государства поздравил с праздником россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение. В обращении он отметил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия России, укреплении института семьи.
"Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания", - подчеркнул Путин.
LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Вчера, 23:30
 
