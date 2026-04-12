Путин отметил работу религиозных организаций в поддержке бойцов СВО

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Пасхи отметил работу религиозных организаций в поддержке бойцов специальной военной операции и их семей.
Глава государства поздравил с праздником россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение. В обращении он отметил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия России, укреплении института семьи.
"Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания", - подчеркнул Путин.