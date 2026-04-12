Рейтинг@Mail.ru
Стармер и Макрон призвали обеспечить свободный транзит в Ормузском проливе - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 12.04.2026
Стармер и Макрон призвали обеспечить свободный транзит в Ормузском проливе

Стармер и Макрон призвали обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне американской блокады Ормузского пролива заявили о необходимости обеспечения в нем свободы судоходства, заявили в канцелярии Стармера.
"Премьер-министр провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Они согласились со стратегическим значением Ормузского пролива для мировой торговли и поставок энергоносителей, а также с необходимостью работать с широкой коалицией партнеров для защиты свободы судоходства", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Лидеры также обсудили важность деэскалации и поддержания перемирия на Ближнем Востоке.
"Оба лидера согласились с тем, что любое прекращение огня должно охватывать Ливан", - подчеркнули в канцелярии.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
В миреСШАОрмузский проливИранЭммануэль МакронКир СтармерВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала