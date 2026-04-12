Стармер и Макрон призвали обеспечить свободный транзит в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на фоне американской блокады Ормузского пролива заявили о необходимости обеспечения в нем свободы судоходства, заявили в канцелярии Стармера.

"Оба лидера согласились с тем, что любое прекращение огня должно охватывать Ливан", - подчеркнули в канцелярии.

В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.