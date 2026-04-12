В Совфеде рассказали, могут ли приставы списывать алиментные платежи

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Судебные приставы не имеют права взыскивать задолженности из денежных сумм, полученных в качестве алиментов, для дополнительной защиты платежи следует маркировать, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

"Согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве", взыскание не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей. К сожалению, фактически иногда случаются ситуации, когда приставы ошибочно списывают платежи, которые поступают в качестве алиментов ввиду отсутствия маркировки поступающих денежных средств", - сказал Гибатдинов

Сенатор добавил, что отправитель алиментных платежей обязан маркировать выплаты, которые выплачиваются им бывшей супруге или супругу в интересах несовершеннолетнего ребенка.

По словам Гибатдинова, в случае если списание все же произошло необходимо обратиться с письменным заявлением к приставу-исполнителю с требованием о возврате суммы алиментов.