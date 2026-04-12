Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, могут ли приставы списывать алиментные платежи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:42 12.04.2026 (обновлено: 06:38 12.04.2026)
В Совфеде рассказали, могут ли приставы списывать алиментные платежи

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Судебные приставы не имеют права взыскивать задолженности из денежных сумм, полученных в качестве алиментов, для дополнительной защиты платежи следует маркировать, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве", взыскание не может быть обращено на денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей. К сожалению, фактически иногда случаются ситуации, когда приставы ошибочно списывают платежи, которые поступают в качестве алиментов ввиду отсутствия маркировки поступающих денежных средств", - сказал Гибатдинов.
Сенатор добавил, что отправитель алиментных платежей обязан маркировать выплаты, которые выплачиваются им бывшей супруге или супругу в интересах несовершеннолетнего ребенка.
По словам Гибатдинова, в случае если списание все же произошло необходимо обратиться с письменным заявлением к приставу-исполнителю с требованием о возврате суммы алиментов.
"В заявлении необходимо указать на основании чего выплачиваются алименты, на какой банковский счет, а также сумму списания и период, за который денежные средства были взысканы", - объяснил парламентарий.
Айрат ГибатдиновОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала