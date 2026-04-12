Во Внуково в жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек
19:40 12.04.2026
Во Внуково в жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек

РИА Новости: во Внуково в жилом доме вспыхнул пожар, погиб один человек

Пожарная машина. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар площадью 25 квадратных метров произошел в квартире в столичном Внуково, погибла женщина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
"В результате пожара погибла 68-летняя женщина", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичной прокуратуре, установление причин произошедшего на контроле Внуковской межрайонной прокуратуры.
