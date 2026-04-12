Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Теплая погода, небольшой дождь, температура воздуха до плюс 12 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение Дня космонавтики синоптическая ситуация в Центральной России обусловится юго-западной периферией антициклона, по которой будет "скользить" теплый атмосферный фронт", - рассказал агентству Тишковец.
В Москве и по области ожидается облачная погода с прояснениями, уточнил синоптик.
"Местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха повысится до плюс девяти - плюс 12 градусов, что соответствует климатической норме", - сказал Тишковец.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью в три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут расти слабо и составят 756 миллиметров ртутного столба, добавил он.
"На следующей неделе жителей Центральной России ждет нормальное апрельское тепло. Во вторник и среду пройдут скоротечные дожди. По ночам - от плюс двух до плюс семи градусов, днем - от плюс 13 до плюс 18 тепла. Весна в полной мере вернет утраченные позиции", - заключил Тишковец.