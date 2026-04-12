В Иране рассказали о плате за проход судов через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет платить сборы, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи.
«
"Правительство должно, утвердив этот закон, установить новый режим управления и контроля над Ормузским проливом и Персидским заливом. Каждое судно, которое соберется пройти, согласно национальным интересам (Ирана – ред.), должно будет платить сборы", - приводит слова Азизи телеканал RT.
Говоря о прошедших в субботу в Исламабаде переговорах между американской и иранской делегациями, парламентарий также отметил, что США больше, чем Иран, нуждаются в мирном соглашении. Он также сказал, что Иран не верит США, и США не заслуживают доверия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.