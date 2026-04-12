Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали о плате за проход судов через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 12.04.2026 (обновлено: 13:15 12.04.2026)
В Иране рассказали о плате за проход судов через Ормузский пролив

Азизи: каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет платить сборы

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет платить сборы, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи.
"Правительство должно, утвердив этот закон, установить новый режим управления и контроля над Ормузским проливом и Персидским заливом. Каждое судно, которое соберется пройти, согласно национальным интересам (Ирана – ред.), должно будет платить сборы", - приводит слова Азизи телеканал RT.

Говоря о прошедших в субботу в Исламабаде переговорах между американской и иранской делегациями, парламентарий также отметил, что США больше, чем Иран, нуждаются в мирном соглашении. Он также сказал, что Иран не верит США, и США не заслуживают доверия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив
02:22
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала