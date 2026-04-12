Врач рассказала, сколько кулича можно съесть без последствий для здоровья

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрослым рекомендуется съедать в день не более 150 граммов кулича, поскольку его чрезмерное потребление может плохо влиять на сердечно-сосудистую систему, способствовать набору лишнего веса и повышению уровня холестерина, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

"Главное в употреблении куличей - умеренность. Взрослым рекомендуется съедать не более 120–150 граммов кулича в день, причем лучше всего - в качестве десерта после основного приема пищи", - сказала Белоусова.

Она объяснила, что кулич - это по сути это сладкий хлеб. "Белая мука и большое количество сахара, которые используются в традиционном рецепте, при чрезмерном потреблении способствуют набору лишнего веса, а насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, могут повышать уровень холестерина и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему", - добавила эндокринолог.