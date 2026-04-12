Врач назвала продукты, которые нужно включить в рацион после поста

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Овощи, фрукты, хлеб, крупы, умеренное количество яиц и молочных продуктов пониженной жирности, рыбу, диетические сорта птицы и мяса необходимо включить в рацион тем, кто соблюдал многодневный пост, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищи может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, кроме того избыточное несбалансированное питание неизбежно приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний.