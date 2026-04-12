Врач назвала продукты, которые нужно включить в рацион после поста
04:30 12.04.2026 (обновлено: 06:34 12.04.2026)
Врач назвала продукты, которые нужно включить в рацион после поста

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Девушка демонстрирует пасхальные яйца и кулич
Девушка демонстрирует пасхальные яйца и кулич. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Овощи, фрукты, хлеб, крупы, умеренное количество яиц и молочных продуктов пониженной жирности, рыбу, диетические сорта птицы и мяса необходимо включить в рацион тем, кто соблюдал многодневный пост, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Для тех, кто соблюдал многодневный пост, самым правильным и безопасным для здоровья будет возвращение к принципам здорового разнообразного питания с обязательным присутствием в ежедневном рационе овощей, фруктов, хлеба, круп и других продуктов из цельного зерна, умеренным потреблением диетических сортов мяса и птицы (курица, индейка, кролик), рыбы, яиц и молочных продуктов пониженной жирности", - рассказала Стародубова.
По ее словам, переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищи может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, кроме того избыточное несбалансированное питание неизбежно приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. В Пасху заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост.
