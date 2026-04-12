Пезешкиан заявил Путину, что Иран готов к справедливой сделке с США

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иран готов к сбалансированной и справедливой сделке с США, красной линией остаются интересы Тегерана, заявил в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным.
"Иран полностью готов к достижению сбалансированного и справедливого соглашения с США, которое обеспечит прочный мир и безопасность в регионе Ближнего Востока", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
Он также отметил, что красной линией в переговорах Ирана и США являются национальные интересы и права иранского народа.
В ходе разговора Пезешкиан рассказал Путину о текущей ситуации вокруг переговоров с США, отметив, что самым большим препятствием для достижения соглашения являются "двойные стандарты США".
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.