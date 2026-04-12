Пезешкиан заявил Путину, что Иран готов к справедливой сделке с США

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иран готов к сбалансированной и справедливой сделке с США, красной линией остаются интересы Тегерана, заявил в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным.