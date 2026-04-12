Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан заявил Путину, что Иран готов к справедливой сделке с США - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 12.04.2026 (обновлено: 18:14 12.04.2026)
© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Иран готов к сбалансированной и справедливой сделке с США, красной линией остаются интересы Тегерана, заявил в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным.
"Иран полностью готов к достижению сбалансированного и справедливого соглашения с США, которое обеспечит прочный мир и безопасность в регионе Ближнего Востока", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы иранского президента.
Он также отметил, что красной линией в переговорах Ирана и США являются национальные интересы и права иранского народа.
В ходе разговора Пезешкиан рассказал Путину о текущей ситуации вокруг переговоров с США, отметив, что самым большим препятствием для достижения соглашения являются "двойные стандарты США".
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
ИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреТегеран (город)Масуд ПезешкианВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала