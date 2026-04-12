Пезешкиан в разговоре с Путиным дал оценку ирано-американским переговорам

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.