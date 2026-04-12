Пезешкиан в разговоре с Путиным дал оценку ирано-американским переговорам - РИА Новости, 12.04.2026
15:10 12.04.2026 (обновлено: 15:14 12.04.2026) дополняется ...
Пезешкиан в разговоре с Путиным дал оценку ирано-американским переговорам

Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на укрепление двусторонних отношений
Вчера, 15:13
 
ПолитикаИсламабадВоенная операция США и Израиля против ИранаИранМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
