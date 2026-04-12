Песков прокомментировал использование российских энергоресурсов в ЕС

21:42 12.04.2026
Песков прокомментировал использование энергоресурсов РФ для выпуска оружия в ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему использования российских энергоресурсов для выпуска вооружений в странах ЕС, отметив, что помимо Европы в мире производится много оружия, и главное для России - принимать меры по обеспечению своей безопасности.
Об этом пресс-секретарь президента сказал в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Тот спросил Пескова, не лучше ли России оставить Европу без энергоносителей, учитывая, что европейская промышленность использует российский газ при производстве беспилотников и ракет, которые потом летят в Россию.
"В мире так или иначе производится много оружия, оно производится не только в Европе. И источники энергоресурсов, в принципе, можно по пальцам посчитать, их не так много. Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться. Главное - принимать меры по обеспечению своей безопасности", - ответил Песков.
Он отметил, что страны Европы найдут способ получить газ, даже если Россия не будет поставлять его на европейский рынок.
