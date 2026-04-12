ЕС ждут сложные процессы в вопросе безопасности, заявил Песков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр - РИА Новости. Европу ждут сложные процессы в вопросе безопасности, они повлияют на систему сдержек и противовесов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что говорить о скором крахе НАТО на фоне разногласий Вашингтона с европейскими союзниками вряд ли возможно. При этом он не исключил, что Европа будет двигаться к созданию собственного оборонного альянса.
"Будет ли это как-то корреспондироваться с НАТО? Посмотрим. Но впереди, очевидно, очень сложные процессы, которые так или иначе окажут влияние на систему сдержек и противовесов в Европе. И будут представлять для нас жизненный интерес эти процессы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.