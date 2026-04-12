Песков посоветовал Британии привыкать к росту счетов за электроэнергию - РИА Новости, 12.04.2026
14:48 12.04.2026 (обновлено: 15:24 12.04.2026)
Песков посоветовал Британии привыкать к росту счетов за электроэнергию

Песков: действия Путина и Трампа влияют на счета британцев за электроэнергию

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Британию привыкать к росту счетов за электроэнергию.
Премьер страны Кир Стармер ранее жаловался, что из-за действий России и США у жителей королевства постоянно скачут тарифы на свет.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Просто посмешище". Выходка Британии против России вызвала переполох в Сети
11 апреля, 15:38
"Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать", — рассказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Спикер Кремля отметил, что отказ от российских энергоносителей говорит о близорукости руководства европейских стран. По его словам, Москва готова поставлять газ ЕС, если останутся объемы после продажи на альтернативные рынки.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
На Западе испугались ответа России на решение главы Минобороны Британии
11 апреля, 09:59
 
В миреРоссияСШАВеликобританияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинЕвросоюз
 
 
