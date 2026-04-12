МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Британию привыкать к росту счетов за электроэнергию.
Премьер страны Кир Стармер ранее жаловался, что из-за действий России и США у жителей королевства постоянно скачут тарифы на свет.
"Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать", — рассказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Спикер Кремля отметил, что отказ от российских энергоносителей говорит о близорукости руководства европейских стран. По его словам, Москва готова поставлять газ ЕС, если останутся объемы после продажи на альтернативные рынки.