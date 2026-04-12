Переговоры по Украине будут сложными и небыстрыми, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры по украинскому урегулированию будут в любом сложными, скрупулезными и небыстрыми, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах урегулирования после выхода ВС РФ на границы Донбасса.
"В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах", - сказал Песков автору ИС "Вести" в ответ на вопрос о перспективах устойчивого мира после выхода российских бойцов на границы ДНР.
Он отметил, что в рамках переговорного процесса предстоит определить все детали урегулирования конфликта с украинской стороной.